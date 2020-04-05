Главные события недели: дружба и ненависть в Верховной Раде, опасные плёнки и "мутация" карантина

Пленки Лероса: скандал с непредсказуемыми последствиями

Уходящая неделя была богатой на политические события и если определять ее главных действующих лиц, то за пальму первенства точно поборется народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос. В прошлые выходные парламентарий опубликовал записи с Денисом Ермаком (родным братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака), на которых тот якобы обсуждает взятки за назначения на высокие должности. Пленки стали поводом для открытия уголовного производства Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Гео Лерос не сказал, откуда у него это видео. А вот Андрей Ермак пообещал пожаловаться правоохранителям на нардепа, в частности в СБУ и Госбюро расследований. Требует выяснить, кто и для кого снимал эти кадры, откуда они у Лероса и, вообще, не подделка ли это. Самого Лероса обвинил во лжи. В Едином реестре дело появилось 30 марта. Расследовать его поручили Национальному антикоррупционному бюро.

Уже во вторник Гео Лерос признался, что получил флешку со всей указанной информацией, но называть имя ее отправителя не стал.

"Я получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать. На данном этапе у меня есть право, как и у журналистов, не разглашать своих информаторов", – отметил политик, добавив, что передал содержимое флешки корреспондентам программы по расследованиям "Схемы".

В свою очередь, Андрей Ермак назвал историю спланированной акцией, направленной против власти и ОП. По его мнению, пленки были обнародованы как раз накануне заседания ВРУ, где принимали ряд важных законопроектов. По словам Ермака, Лерос – "инструмент, который используют люди, которые борются с украинской властью, с командой президента".

Отреагировал на "пленки Ермака" и президент Владимир Зеленский. Как отметила пресс-служба Офиса президента, все факты, изложенные на записях, должны быть проверены. Вместе с тем президент ждет установления источника появления скандальных записей.





Новые министры: парламент засомневался

Менее месяца продержался Кабинет министров Дениса Шмыгаля в своем первоначальном составе. 29 марта стало известно, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский написали заявления об отставке. Уже на 30 марта Верховная Рада собралась на внеочередное пленарное заседание чтобы, в том числе, утвердить замены двум министрам.

Шмыгаль рекомендовал к назначению экс-губернатора Одесской области главой Минздрава, а Минфин предложил отдать под управление бывшему заместителю Администрации президента Порошенко Сергею Марченко. По всей видимости, кандидатуры подготовили на скорую руку, ведь с первой попытки в сессионном зале не нашлось достаточного количества депутатов, поддерживающих Степанова и Марченко. Утвердить их смогли лишь после повторного голосования.

Новоназначенные министр здравоохранения и министр финансов накануне обнародовали декларации о доходах. Документы размещены на сайте НАПК.

Так, новый министр здравоохранения внес в декларацию сведения о квартире в Киеве площадью 340,9 кв. м (в собственности жены), машиноместо, наручные часы фирм Rolex, Breguet, Piaget, а также картину, авто Land Rover и Lexus. Добавим, что жена министра владеет часами, ювелирными украшениями, шубами и двумя автомобилями Lexus. В Одесской ОГА Степанов заработал более 87 тыс. грн, еще получал проценты от вкладов в банке, в частности 2,8 млн грн. Наличными семья хранит 11 тыс. евро и 34,5 тыс. долларов. На банковском счету – больше 19 млн грн, 12 тыс. долларов. Кроме того, на счетах жены более 6 млн грн.

Новый глава Минфина Марченко в Киеве владеет квартирой площадью 84,6 кв. м (пополам с женой), еще одной квартирой там же владеет жена (40,3 кв. м). Передвигается Марченко на авто Audi. В Государственном управлении делами заработал 238 тыс. грн, еще получил пенсию размером 38 тыс. грн, тогда как зарплата жены составила 223 тыс. грн, а сын получил соцвыплату (от Фонда соцстраха) – 10 тыс. грн. Наличными у жены задекларировано 10 тыс. долларов.





Рынок земли: неожиданный союз Зеленского и Порошенко

Но все же главным политическим событием недели стало, безусловно, принятие Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года. За данное решение проголосовали 259 народных депутатов.

Проект закона во втором чтении и в целом был принят уже после полуночи, 31 марта. До этого в течение около 8 часов нардепы рассматривали сотни поправок к документу. Стоит отметить, что принятие законопроекта о рынке земли стало возможным благодаря кооперации депутатов "Слуги народа" (которые никак не смогли бы принять его единолично ввиду нехватки голосов) с коллегами от "Европейской солидарности" и "Голоса". "ОПЗЖ" и "Батькивщина" законопроект приняли в штыки. В этом материале, к слову, мы вместе с экспертами разбирались, каким образом родилась столь неожиданная коалиция.

Кроме того, мы обсудили возможные последствия скандального земельного закона.

Стоит также отметить, что сторонники законопроекта о рынке земли во главе с президентом Зеленским акцентировали внимание на важности его принятия с точки зрения получения кредита от МВФ. Речь идет о 8-10 млрд долл., которые будут переданы Украине в случае выполнения всего двух условий (согласно официальной версии). Первое, как мы уже отметили, было выполнено. Второе же касается принятия законопроекта № 3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" – так называемого "антиколомойского законопроекта".

Последний приняли на все том же скандальном заседании парламента в первом чтении.





Большая приватизация: отменяется до лучших времен

Очередное негативное последствие мирового кризиса – остановка большой приватизации в Украине. Анонсированная распродажа крупных государственных предприятий отменяется до стабилизации ситуации.

Как пояснил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, от идеи продавать гособъекты в частные руки как таковой Украина не отказывается, но пауза все же необходима.

"После того, как пандемия коронавируса вызвала экономическую турбулентность в мире, мы приняли решение воздержаться от передачи на приватизационные аукционы госпредприятий и объектов большой приватизации", – отметил Сенниченко.

Глава ФГИ добавил, что на малую приватизацию это решение никак не повлияет. Она будет и дальше проводится по плану. Здесь с привлечением бизнеса проблем не ожидается, уверен руководитель ведомства.

Что касается большой приватизации, то подготовка к ней не остановлена. Фонд госимущества решил воспользоваться паузой, чтобы найти инвесторов. Специалисты разрабатывают маркетинговые материалы, чтобы можно было быстро выставить объекты большой приватизации на продажу, как только кризис пройдет.





"Мутация" карантина: что нужно знать украинцам

Уже с завтрашнего дня украинцы столкнутся с новыми, более жесткими условиями карантина. Кабинет министров Украины принял постановление, которое усиливает карантинные ограничения в стране из-за распространения коронавируса.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, функционировать лишь 21 пункт пропуска на государственной границе. Кроме того, вводится обязательная обсервация всех без исключения лиц, которые прибывают в Украину, сроком на 14 дней. Все эти мероприятия направлены на разрыв цепочки распространения болезни в стране. Шмыгаль добавил, что Украина не планирует прекращать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру.

Более жесткие условия карантина включают, среди прочего, режим "все в масках", запрет на перемещение группой лиц более чем два человека, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность и так далее. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько необходимы и правомерны подобного рода "закручивания гаек".



В субботу, 4 апреля, опубликовал разъяснения касательно правил карантина в нашей стране.

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