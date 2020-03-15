Худший день за 12 лет и мощная атака коронавируса: обзор главных событий недели

Черный понедельник и старт мирового кризиса

Понедельник, 9 марта официально признан худшим днем для ведущих мировых бирж за последние 12 лет. Столь плохих результатов они не показывали со времен глобального кризиса 2008-го. На Нью-Йоркской бирже в понедельник торги начались с падения котировок более чем на 7%. Все из-за обвала цен на нефть почти на треть и падение котировок на биржах Европы и Азии.



Чтобы остановить падение на Нью-Йоркской бирже даже сделали паузу. Но и это не помогло. К концу сессии падение котировок уже достигало 8%. Котировки на бирже в Сиднее за понедельник упали на 7%, в Токио - на 5%. В Европе биржи потеряли от 5,5 до 8%.

Bank of America прогнозирует, что этот год может в целом оказаться худшим для экономики со времен 2008-го. Как сообщают аналитики, среди факторов, которые сделают год худшим в 10-летии, - выборы в США, коронавирус, а также торговая война между КНР и Штатами. В Bank of America подсчитали, что глобальная экономика в 2020 году прибавит лишь 2,8%.

Аналитики рассказали порталу "Комментарии", как резкое удешевление нефти может отразиться на мире и Украине в частности.





Падение гривни: НБУ надеется на резервы

Вышеупомянутые события, разумеется, не могли не отразиться на украинской экономике. Самый очевидный индикатор проблем - курс гривни, который стремительно катится в сторону ослабления. Национальный банк Украины на понедельник, 16 марта, установил курс на уровне 26,08 грн за доллар (на 23 коп. ниже, чем курс, установленный на пятницу, 13 марта) и 28,99 грн за евро (на 6 коп. выше, чем курс, установленный на пятницу).

НБУ использует международные резервы, чтобы не допустить "раскачивания" курса гривни. Так, в течение прошлой недели регулятор три дня выходил с интервенциями по продаже валюты (общая сумма составила 307 млн долларов). Во вторник центробанк продал уже 250 млн долларов. Сообщается, что ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, а банковская система является достаточно ликвидной. Так, гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, а валютная - свыше 8 млрд долларов.

Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что грозит гривне, учитывая ряд факторов, которые сейчас "качают" мировую финансовую систему.





Вечный трон для Путина

Президент РФ Владимир Путин будет вновь баллотироваться в президенты. В Госдуме приняли поправку и обнулят президентский срок российского лидера, благодаря чему тот сможет баллотироваться еще четыре раза.

Известно, что с поправкой к закону выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова - первая в мире женщина, которая побывала в космосе.

"Зачем городить искусственные конструкции, надо все честно, открыто предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или - если этого потребует ситуация, а самое главное, если этого захотят люди, - заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией", - обозначила Терешкова в своем выступлении.

Эксперты оценили решение Госдумы России обнулить президентские сроки и рассказали, будет ли страной править "вечный Путин".





Письма счастья уже близко

Президент Владимир Зеленский презентовал систему автоматической фиксации превышения скорости на дорогах, которая должна заработать 1 мая. в Центре фиксации нарушений скоростного режима патрульные будут видеть, как быстро двигалось авто и на сколько "лихач" превысил скорость. Кроме того, полицейскому будет доступна информация об ответственном лице и самом транспортном средстве, в частности соответствие номерного знака марке авто. Поэтому система поможет еще и находить авто, которые пребывают в розыске или в угоне.

Сообщается, что после проверки всех данных полицейский будет подписывать постановление об административном нарушении. Постановления будут отправлять через "Укрпошту", а также оно появится в электронном кабинете водителя на сайте МВД. При этом, предусмотрен испытательный срок, чтобы водители могли ознакомиться с работой системы.

По словам гаранта, благодаря системе видеофиксации нарушений скоростного режима можно будет значительно уменьшить смертность на украинских дорогах. Планируют внедрить новинку не только в столице и Киевской области, но и по всей Украине.





Коронавирус, меняющий всё

В среду Всемирная организация здравоохранения официально признала новый китайский коронавирус Covid-19 глобальной мировой пандемией. Разумеется, за этим решением ВОЗ последовало множество последствий как глобального характера, так и внутриукраинского. Мы напомним лишь часть из них.

К примеру, из-за угрозы распространения коронавируса перенесено на неопределенный срок пробное внешнее независимое оценивание.

В Одессе отменяют традиционную Юморину.

В Верховной Раде объявлен карантин. Это означает, что посещать здание парламента смогут только нардепы и их помощники. К слову, эксперты считают, что монобольшинство Верховной Рады сможет использовать карантин в собственных целях, "под шумок" приняв резонансные законы.

С 17 марта в Украине полностью закроют пассажирское авиасообщение с другими государствами на неопределенный срок.



Правительство на закрытом заседании утвердило ряд мер, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине. В частности речь идет о карантине в школах и запрете массовых мероприятий.

Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" введенные правительством Украины ограничительные меры, а также рассказали, как избежать паники и есть ли возможность урезонить спекулянтов.





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