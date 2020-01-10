Украина пригласила другие страны расследовать авиакатастрофу в Иране

Офис генерального прокурора направил приглашения властям государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, для участия в совместном расследовании причин трагедии. Об этом сообщила пресс-служба Офиса гепрокурора.



"Офис Генерального прокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию. Кроме того, принимаются меры по организации совместной работы следователей государств, граждане которых пострадали, по расследованию причин катастрофы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора. Также ведомство находится на круглосуточной связи со специалистами на месте катастрофы.

В прокуратуре также призвали политиков и бывших чиновников "воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей".





Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета. Также есть три "скрытые" версии.

В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".



9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

Власти Ирана официально опровергли причастность к крушению самолета “МАУ”. Они также заявили, что на расследование причин трагедии уйдет до 2 лет.