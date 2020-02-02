Мир попрощался с Коби, Британия – с ЕС, нардеп "Слуги народа" – с репутацией: ТОП-5 главных событий недели

Прощание с Коби Брайантом

На прошлой неделе мир оплакивал одного из самых выдающихся игроков в истории баскетбола - американца Коби Брайанта. Поздним воскресным вечером в калифорнийском жилом районе Калабасас потерпел крушение вертолет, на котором летела легенда "Лос-Анджелес Лейкерс" вместе со своей 13-летней дочерью Джанной. Кроме них на борту находились еще семь человек: подруга Пэйтон Честер и ее мать Сара, бейсбольный тренер Джон Альтобелли с женой Кери и дочерью Алиссой, а также Кристина Мозер, которая входила в тренерский штаб Альтобелли. Управлял судном пилот Ара Зобаян. Все они погибли.

Позже в Сети было опубликовано видео с места крушение вертолета Sikorsky S-76.

Причиной крушения, по всей видимости, стали погодные условия – сильный туман и облачность.

Журналисты "Комментариев" подготовили трогательный материал о Коби Брайанте.





Зимняя сессия ПАСЕ: Украина vs Россия

В понедельник в Страсбурге начала работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Представители Украины вернулись в ПАСЕ после паузы, которая произошла осенью 2019 года, когда делегаты отказались участвовать в заседаниях из-за возвращения России в состав организации. Позднее, 16 января, депутаты Верховной Рады одобрили возвращение Украины в ПАСЕ.

В ходе сессии был избран новый глава организации - им стал представитель Бельгии Хендрик Дамс. Без украино-российского скандала не обошлось. В ходе работы украинская делегация оспаривала избрание вице-президентом ПАСЕ депутата Госдумы России, бывшего телеведущего Петра Толстого. Как пояснила нардеп Мария Мезенцева, Толстой неоднократно публично высказывал свои антисемитские взгляды и выступал за агрессивную российско-украинскую политику. Но сопротивление Украины не возымело должного эффекта – Толстого все же избрали на эту должность.

Несмотря на это, согласно заявлению главы нашей делегации в ПАСЕ, Украина продолжит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Комментарии" узнали мнение политических экспертов относительно ситуации с назначением Петра Толстого вице-президентом организации.





Помпео в Украине: встречи и обещания

В четверг в Киев прилетел государственный секретарь США Майк Помпео. Американский гость встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и с президентом Владимиром Зеленским. В ходе общения с Помпео глава украинского государства призвал американских бизнесменов к разработке шельфа Черного моря.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – сказал президент.

В своем выступлении Зеленский также сообщил, что Украина ведет переговоры с США о закупке новой партии американских локомотивов. Глава государства выразил надежду на скорейшую отмену торговых ограничений в импортно-экспортных отношениях между Украиной и США, в частности, на отмену ввозной пошлины на украинскую сталь.

А во время общения с Пристайко, Майк Помпео заверил, что Вашингтон продолжит занимать сторону Украины в вопросах противостояния российской агрессии.





Великобритания вышла из ЕС

В ночь на 1 февраля Великобритания официально покинула Европейский союз, поставив точку в "мыльной опере" под названием Brexit, которая продолжалась три с половиной года. Великобритания стала первой страной мира, которая вышла из состава ЕС.

Накануне официального объявления о Brexit тысячи британцев собрались перед зданием парламента и радостно встретили долгожданное формальное объявление о выходе из "европейской семьи". Толпа размахивала национальными флагами и пела гимн. Акцию организовал основатель партии Brexit Найджел Фарадж. В то же время противники Brexit зажигали свечи как знак траура.

Не обошлось без неприятных инцидентов. К примеру, в центре Лондона сторонники Brexit демонстративно сожгли флаг Европейского Союза.





"Продай собаку - заплати за коммуналку"

Последний день января запомнится грандиозным скандалом, с последствиями которого еще долго придется бороться команде партии "Слуга народа". В прямом эфире ток-шоу "Голос народа" на "112 канале" народный депутат президентской фракции Евгений Брагар на полном серьезе предложил пенсионерке, дозвонившейся в студию, продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Так, на вопрос Любови Павловны из Аджамки (село в Кировоградской области), как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки, Брагар предложил ей продать собаку, если таковая имеется.

"Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", – сказал Брагар.

Слова депутата шокировали даже ведущего ток-шоу, который был удивлен настолько, что какое-то время не мог связать несколько слов.

Позже Брагар, конечно же, извинился посредством соцсети Facebook, заявив, что не хотел никого обидеть своим предложением. Но его слова возымели, скорее, обратный эффект – под его публикацией пользователи оставили уже более 7000 комментариев, многие из которых – гневные.

Кстати, журналисты нашли того самого пса, которого нардеп предложил продать. Как выяснилось, пес по кличке Шарик не голубых кровей, поэтому вряд ли его продажа покроет хотя бы малую часть расходов пенсионерки на коммуналку.





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