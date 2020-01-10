Иран отправил останки погибших в самолете "МАУ" на экспертизу ДНК

Иранская сторона направила останки погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", которая произошла под Тегераном, в судебно-медицинскую лабораторию для проведения анализа ДНК. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает CNN.



"Руководитель Организации гражданской авиации Ирана заявил, что останки погибших при крушении самолета, которое произошло в среду, были отправлены в судебно- медицинскую лабораторию для анализа ДНК", - сказано в сообщении.

Кроме того, по словам Абедзаде, обломки самолета были изъяты с места ЧП и отправлены для изучения.

"Большие и маленькие части самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета с целью расследования причин аварии", - пояснил он.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета. Также есть три "скрытые" версии.

В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".



9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

Власти Ирана официально опровергли причастность к крушению самолета “МАУ”. Они также заявили, что на расследование причин трагедии уйдет до 2 лет.