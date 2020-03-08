Финал для Гончарука, приход коронавируса и хэппи-энд в Новых Санжарах: обзор главных событий недели

Коронавирус уже в Украине

Главное бедствие первой половины 2020 года, коронавирус COVID-2019, просто не мог обойти стороной Украину и в последние недели все понимали: опасный вирус в любой момент постучится двери нашей страны. Точкой отсчета теперь будет 2 марта - день, когда Министерство здравоохранения официально подтвердило первый случай заражения коронавирусом в Украине.

Заболевшим оказался житель Черновцов - 29 февраля мужчина был госпитализирован, а уже в понедельник вечером COVID-2019 подтвердили с помощью теста. После подтверждения коронавируса у украинца, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с ним могли контактировать до 10 человек, чьи лица уже были установлены.

Супругу инфицированного забрали в больницу на обсервацию из-за того, что жители их дома начали устраивать протесты. Ближайшие две недели женщина проведет в военном госпитале.





Гончарук - out, Шмыгаль - in

Уходящая неделя запомнится всем нам и главным политическим событиям первой четверти 2020 года. После шести месяцев пребывания на посту премьер-министра Алексей Гончарук был отправлен в отставку, а вместе с ним свои портфели сдали и некоторые министры.

Верховная Рада проголосовала за новый Кабинет министров одним списком. Отдельно проходило голосование за глав МИД и Минобороны. 13 из кандидатов внес новоназначенный премьер-министр, двоих - президент. Остальные министры, которые не были назначены, будут доназначены на следующей неделе. Новый состав Кабмина выглядит следующим образом, а возглавил эту команду бывший председатель Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль.

По традиции, журналисты портала "Комментарии" подробно обсудили с экспертами, чего же следует ждать от Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра. Кроме того, эксперты поделились мнениями касательно сильных и слабых сторон обновленного правительства.





Рябошапка, который не смог

"Постановление, поданное в Раду о моей отставке, построено целиком на лжи и манипуляции. Я не стал ничьим слугой, я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но для того, чтобы вернуться", - такими были последние слова Руслана Рябошапки на посту Генерального прокурора Украины. 5 марта 263 народных депутата поддержали его отставку и на какое-то время наша страна остается без главы ОПУ.

Кто станет новым генпрокурором - пока вопрос. Среди кандидатов на должность называют нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя.

Портал "Комментарии" поинтересовался у экспертов, что, по их мнению, спровоцировало увольнение Руслана Рябошапки и с какими проблемами придется столкнуться его преемнику.





Новые Санжары: конец истории

Пока Рада увольняла генпрокурора, в Новых Санжарах торжественно отмечали окончание 14-дневной обсервации эвакуированных из "коронавирусного" китайского города Ухань, в честь чего на Полтавщину прибыл даже президент Владимир Зеленский.

"Не представляете, как сложно было просидеть две недели, когда не разрешают даже на улицу выйти! Мы уже с балкона могли видеть родных, представляете, насколько хотелось выйти туда. Всех не покидало чувство ожидания, - рассказывает девушка. – Когда я вышла на улицу, то почувствовала облегчение, что я могу дышать свежим воздухом. Меня встречали папа, брат и его жена, я не видела родных 9 месяцев, конечно, я очень соскучилась", - так прокомментировала свое освобождение Алина Лазоренко, одна из украинок, переживших эти две недели.

В памяти все еще свежи жуткие события, произошедшие в Новых Санжарах 20 февраля, когда местные жители устроили по-настоящему "адский прием" эвакуированным согражданам. Любопытно, что одна из активных участниц этих акций как раз накануне окончания обсервации дала интервью, в котором призналась, что ни испытывает стыда за произошедшее.





Азаров покидает санкционный список ЕС

Санкции против экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого больше не действуют. Такое решение Совета Евросоюза вступило в силу после публикации в официальном издании (журнале) ЕС в пятницу.

Согласно сообщению, фамилии Азарова и Ставицкого изъяли из списка физических и юридических лиц, которые находятся под европейскими санкциями. В то же время, под санкциями, которые власти ЕС ввели в 2014 году продолжают оставаться десять украинских экс-чиновников. Ограничения на них были наложены за незаконное присвоение государственных средств либо за злоупотребление служебным положением. Санкции для них решили продлить на один год — до 6 марта 2021 года.

Отметим, что в последнее время Совет ЕС стал снимать санкции с бывших украинских госслужащих в связи с недоказанностью их вины.

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