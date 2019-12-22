Полиция vs Нацкорпус и удар по игорному бизнесу: главные события уходящей недели

Столкновения под Радой

Уходящая неделя запомнится отчаянным сопротивлением активистов принятию Верховной Радой законопроекта о рынке земли. Доселе мирные акции протеста перестали быть таковыми во вторник, когда возле отела "Киев", неподалеку от парламента, несколько десятков протестующих, в том числе представители "Национального корпуса", подрались с правоохранителями. В итоге, по информации Нацполиции, пострадали двое силовиков - их доставили в больницу. В полиции также отметили, что некоторые участники акции пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители пытались остановить активистов, которые не прислушались и спровоцировали масштабную потасовку.

В "Нацкорпусе", впрочем, озвучили свою позицию относительно случившегося.

"Первая драка была спровоцирована. Там были палатки фермеров. Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" помогали устанавливать эти палатки, поскольку фермеры не знали как это делать. Но в первой драке мы все разошлись, поскольку поняли, что абсолютная глупость вступать в конфронтации с людьми, которые якобы приехали нас здесь охранять", - пояснил представитель "Нацкорпуса" Александр Алферов.

Протесты ожидаемо продолжились и на следующий день, и в четверг, когда митингующие проследовали от Верховной Рады на Крещатик и перекрыли улицу. Активисты ждали, что к ним выйдет президент Украины Владимир Зеленский или премьер-министр Алексей Гончарук. Они готовы были организовывать акции ежедневно, но, очевидно, необходимость делать это как минимум в уходящем году пропала, поскольку Верховная Рада отложила законопроект о рынке земли на 2020-й.





Подводные камни депутатской "прикосновенности"

Зато нардепы довели до логического завершения эпопею с отменой депутатской неприкосновенности. В среду парламент поддержал во втором чтении законопроект "Слуги народа" №2237, который концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

“Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР в соответствии с их подследственностью", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, теперь сведения, которые свидетельствуют об уголовном правонарушении нардепа, вносит в ЕРДР генпрокурор или лицо, исполняющее обязанности генпрокурора.

Законом устанавливается, что нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и при осуществлении депутатских полномочий. Исключением является только оскорбление или клевета.

Противники принятого законопроекта оказались глубоко разочарованы им, ведь, по их мнению, документ провоцирует правовые коллизии. Дескать, правоохранительные органы теперь вообще не имеют право открывать дела против нардепов.

"Поддержав правку, которую предлагала именно фракция "ОПЗЖ", депутаты фактически "забетонировали" депутатскую неприкосновенность. Потому что там сказано: "депутат не несет юридической ответственности при выполнении депутатских полномочий", - рассказала народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.





Газовые переговоры: транзит сохранен

В пятницу представители Украины России и Европейской комиссии достигли остаточной договоренности по принципиальным позициям касательно транзита газа через территорию нашей страны в страны Европейского союза.

Россия и Украина подпишут контракт о транзите российского газа по украинской территории в Евросоюз сроком на 5 лет. Кроме того, в документе предусмотрена его пролонгация сроком на 10 лет. Контрактом гарантируется минимальный объем транзита в размере 65 млрд куб. м в первый год контракта и по 40 млрд кубометров газа в следующие 4 года.

В "Нафтогазе" заявили, что новый контракт на транзит российского газа по территории Украины должен быть подписан до 29 декабря текущего года.

В субботу Кабинет министров обнародовал Протокол трехсторонних переговоров (Еврокомиссия, Украина, Россия) о транзите российского газа по территории Украины.





Рекордный удар по игорному бизнесу

В четверг правительство Алексея Гончарука заявило на проверке всех компаний, которые позиционируют себя как государственные лотереи, хотя на деле могут вести незаконны игорный бизнес. Простыми словами - Кабмин решил устроить беспрецедентный рейд по подпольным игровым заведениям. Уже в ночь на 20 декабря в Украине закрыли более 150 таких заведений, изъяв оборудования на 46 млн грн.

В тот же день глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция прекратит деятельность игорных заведений в соответствии с постановлением Кабинета министров.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - подчеркнул Аваков.

В итоге к вечеру того же дня сотрудники Национальной полиции Украины остановили работу более 5300 игровых заведений по всей территории страны. Охота на подпольные игровухи продолжается до сих пор.





Импичмент Трампа: две статьи против президента

Положение президента США Дональда Трампа продолжает ухудшаться. На этой неделе американская Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент гаранту по статье "превышение полномочий". Результаты разделились: парламентское большинство в лице демократической партии голосовало за импичмент, республиканцы были против.

После голосования дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над американским президентом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент главе государства не намерено.

Представители от Демократической партии заявили, что американский президент задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от украинского президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп опровергает данные заявления и говорит, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупционными схемами.

Сам глава Белого дома считает процедуру импичмента политическим самоубийством для демократов.

"Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал президент.

К слову, эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие могут быть последствия этого для Трампа, США и Украины (которая во многом стала причиной обвинений в адрес Трампа).





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Автор заглавного фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko



