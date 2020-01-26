Коронавирус в Китае, Зеленский в Давосе и немецкий след в "Укрзализныце": обзор главных событий недели

Смертельный вирус в Китае

Новый 2020-й год продолжает испытывать человечество неприятными сюрпризами. В течение всей недели мир внимательно следил за происходящим в Китае, где с каждым днем продолжает расти число людей, зараженных коронавирусом - новым видом смертельной пневмонии. В понедельник СМИ потрясли новостями о более 200 заболевших, что привело к смерти троих человек. Всего за шесть дней число умерших перевалило за отметку в 40 человек, а подтвержденных случаев заболевания во всем мире превысило 1000.

Согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

Журналисты портала "Комментарии" пообщались с украинкой, проживающей в Китае. Девушка рассказала о запретах из-за вируса, мерах дезинфекции и настроении жителей.

Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по ссылке.





Порошенко vs ГБР: допрос состоялся

В пятницу, 24 января, экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований (ГБР) по делу о госизмене. Ожидаемо, допрос пятого президента превратился в мини-шоу - поддержать Порошенко пришли два клоуна, а его противники привезли на тележке покрашенный в золотой цвет унитаз, якобы олицетворяющий коррупцию экс-гаранта. "Символ коррупции" стал причиной потасовки между лагерями активистов, в результате которой унитаз разбили.

В самом же здании ГБР было не менее "весело". Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность", которые пришли поддержать своего лидера, пытались попасть на допрос вместе с ним. Порошенко позже заявил, что поведение охранников, не пропустивших нардепов, является грубым нарушением закона. Впрочем, в ГБР также назвали попытки прорваться незаконными.

Журналисты "Комментариев" детально разобрали с экспертами историю с принудительным допросом Петра Порошенко.





Дебют Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский на неделе впервые побывал на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе в качестве главы государства. Так, на полях форума гарант встретился с председателем правления компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном - одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине.

Во время произнесения речи на экономическом форуме Зеленский заявил, что цель Украины - занять лидерские позиции в восточной и центральной Европе. Также, по мнению президента, когда планета переживает постоянные природные катаклизмы, а его родная страна уже шестой год находится в состоянии войны, риторического выражения обеспокоенности со стороны мировой общественности крайне мало.

Наконец, призывая инвестировать в наше государство, Зеленский сравнил Украину с компанией-гигантом Google. По мнению президента, Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. А сейчас, сказал глава государства, Украина "недоинвестирована и недолюблена".

Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. А также высказали мнение по поводу того, будут ли после этого выступления реальные экономические последствия.





Немецкий интерес к "Укрзализныце"

В среду Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Планируется, что специалисты из Германии проведут работу над реформированием управленческих механизмов "Укрзализныци" с целью повысить качество железнодорожных перевозок в Украине.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук завил, что управление украинской компанией "Укрзализныця" в ближайшие 10 лет могут передать немецкому оператору Deutsche Bahn. Он отметил, что детали сотрудничества еще не согласованы официально, но "политическое решение относительно этого уже принято".

В свою очередь, в DB заявили, что партнерство между АО "Укрзализныця" и немецким железнодорожным оператором сейчас на этапе разработки и в будущем будет предполагать разные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзализныцей".





Страсти вокруг зарплаты Новосад

Не обошлась уходящая неделя и без очередного скандала с участием представителя украинского Кабмина. Министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен достаточно, чтобы нормально прожить. Но, по ее мнению, если рассуждать о будущем, то этих средств недостаточно.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн, это на 10 тыс. грн меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, но нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, на пенсию, то определенно этого не хватит", - указала министр.

Слова Новосад вызвали шквал критики в соцсетях. Министру тут же напомнили о крайне низких зарплатах тех же учителей и отметили, что подавляющее большинство украинцев может разве что мечтать о зарплате в 36 тыс. грн.

Министр быстро осознала неуместность своего высказывания и вскоре объяснилась на своей странице в Facebook. Чиновница попыталась оправдаться, заявив, что учителя в самом деле получают очень мало и эту ситуацию нужно менять. Новосад отметила, что поддерживает позицию правительства в том, что чиновники должны получать хорошие зарплаты и должна быть оценка работы, которая в дальнейшем и будет влиять на оплату труда.









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