Украина будет требовать компенсацию за разбившийся в Иране самолет, - Пристайко

Украина будет требовать компенсацию, если будет доказано, что самолет “Международных авиалиний Украины”, который упал в Иране, был сбит иранскими ракетами. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Вадим Пристайко.



"Если будет доказано, то мы не только будем требовать привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсацию", - заявил глава МИД, добавив, что говорить об этом пока рано.

Пристайко также заверил, что близкие погибших получат всю необходимую помощь, в том числе и материальную.