В СБУ рассматривают две наиболее вероятные версии крушения украинского самолета в Иране

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Служба безопасности Украины (СБУ) выделяет две наиболее
вероятные версии крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".
Об этом заявил руководитель СБУ Иван Баканов, сообщает пресс-служба ведомства.
В СБУ полагают, что наиболее вероятными причинами
крушения украинского "боинга" недалеко от Тегерана являются попадание ракеты и
теракт. Баканов отметил, что версия с ракетой на сегодняшний день привлекла
больше всего внимания со стороны мирового сообщества. Однако, по его словам,
эта версия не является однозначной и требует дальнейшего изучения всех фактов. Касательно
теракта в СБУ говорят, что делать поспешные выводы нельзя. В общем, отмечается,
что все версии требуют детального изучения всех фактов.
Как сообщали
"Комментарии", 8 января украинский
лайнер потерпел крушение недалеко
от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По
данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том,
что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало
возгорание двигателя. Однако в
авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке
экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики,
которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что
самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
СНБО рассматривает четыре версии крушения
самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой,
столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв
двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета. Также есть три "скрытые"
версии.
В связи со случившимся,
украинским компаниям запретили
осуществлять полеты в Иран до
выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".
9 января западные эксперты
сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины"
был случайно сбит иранской
зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил
премьер-министр Канады Джастин
Трюдо, представители Министерства
обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако
госсекретарь США Майк Помпео не исключил,
что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать
техническая неисправность лайнера.
Власти Ирана официально опровергли причастность к крушению самолета “МАУ”. Украинским следователям был предоставлен доступ к "черным ящикам". По словам иранских властей, на расследование причин трагедии уйдет до 2 лет.
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