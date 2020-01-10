Иран озвучит свою версию крушения украинского самолета

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Иранская сторона завтра проведет встречи с представителями делегаций
других стран, чтобы рассмотреть выводы о крушении самолета Boeing-737 "Международных
авиалиний Украины". Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранский портал Fars News.
Кроме того, завтра Иран также обещает озвучить свою версию
авиакатастрофы, которая произошла 8 января недалеко от Тегерана.
"Будет проведено заседание и после рассмотрения первоначальных
выводов, будет названа причина крушения самолета", – говорится в сообщении.
Как
сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко
от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран -
167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на
борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Позже
"МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной
крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической
неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые
получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во
время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ":
поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим
объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим
причинам, а также теракт на борту самолета. Также есть три "скрытые" версии.
В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до
выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".
9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737
"Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой.
Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин
Трюдо, представители Министерства обороны
США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной
катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая
неисправность лайнера.
Власти Ирана официально опровергли причастность к
крушению самолета “МАУ”. Украинским следователям был предоставлен доступ к "черным ящикам".
По словам иранских властей, на расследование причин трагедии уйдет до 2 лет.
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