Бизнес в условиях карантина: какие страны выделяют больше всего средств для поддержки предпринимателей

Карантин из-за коронавируса отразился на глобальной экономике - негативное влияние ощутили на себе абсолютно все страны. Различные ограничения во многом сделали невозможной работу многих предприятий, предприниматели теперь в раздумиях как вернуть себе прибыль.

В то же время правительства многих стран стали принимать антикризисные меры, направленные на оказание финансовой помощи как рядовым гражданам, так и представителям малого и среднего бизнеса.

Так, например, многие украинцы уже получили по 1000 грн надбавки к пенсиям и социальным выплатам. В то же время Японское правительство Синдзо Абэ приняло решение раздать всем гражданам государства по 100 тысяч иен или около 926 долларов США для поддержки населения в условиях кризиса, вызванного распространением пандемии коронавируса Covid-19.

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