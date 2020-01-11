Президент Ирана пообещал наказать виновных в трагедии с украинским самолетом

Президент Ирана Хасан Рухани в Twitter написал о том, что авиакрушение украинского лайнера – это огромная катастрофа и выразил свои соболезнования семьям погибших.

Он отметил, что внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что ракеты, были выпущенные из-за человеческой ошибки и привели к ужасной катастрофе самолета авиакомпании “МАУ”, на борту которого были 176 невинных людей.

“Следствие продолжается, чтобы определить и наказать виновных этой непростительной ошибки", - написал Рухани.

Также президент Ирана отметил, что исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке.

“Мои мысли и молитвы со всеми семьями, находящимися в трауре. Я выражаю искренние соболезнования", - написал он.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета. Также есть три "скрытые" версии.

В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

Власти Ирана официально опровергли причастность к крушению самолета “МАУ”. Украинским следователям был предоставлен доступ к "черным ящикам". По словам иранских властей, на расследование причин трагедии уйдет до 2 лет.

11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!