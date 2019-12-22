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ТОП-5 событий недели в одной картинке: 16-22 декабря

Предпоследняя полная неделя 2019 года войдет в историю благодаря долгожданному разрешению вопроса о транзите газа, столкновениям активистов с правоохранителями в центре Киева и снятию депутатской неприкосновенности. Портал "Комментарии" выделил главные события уходящей недели

сегодня, 19:24
Автор:

• Максим Иванов

Главные события недели по версии журналистов издания "Комментарии". 

Источник: https://comments.ua/
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