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Политические итоги 2019 года в одной картинке

Завершившийся 2019 год стал для украинцев настоящим квестом и проверкой их эмоциональной выносливости. Портал «Комментарии» подвел главные политические итоги года и обратился за их трактовкой к экспертам, чтобы извлечь пользу из пройденного, продолжив курс созидания и выхолащивания свободной демократической державы на фоне всех ее невзгод

сегодня, 11:33
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Подборка десяти главных, по нашему мнению, политических событий в Украине 2019 года.

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Источник: https://comments.ua/
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