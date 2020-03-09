ТОП-10 латифундистов Украины

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ТОП-10 латифундистов в Украине выглядит так: Веревский (Kernel - Кернел), Бахматюк (Укрлендфарминг - UkrLandFarming), Джордж Рор (АР Group - Агропросперис), Косюк (МХП), Иванчик (Астарта Киев), Salic (Континентал Фармерз Груп), Герега (Эпицентр), Новинский (HarvEast - ХарвИст), Петров (ИМК), Порошенко (Укрпроминвест Агро).
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