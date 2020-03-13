Названы болезни, из-за которых люди умирают чаще всего

Некоторые болезни, названиями которых нас давно уже не удивишь, ежедневно уносят жизни нескольких тысяч человек во всем мире. Причиной летального исхода становятся не только несвоевременное лечение, отсутствие лекарств и халатность врачей, но и пренебрежительное отношение к своему здоровью многих людей, которые часто обращаются в больницу, когда становится совсем плохо, а шансов на спасение практически нет.



Ранее "Комментарии" писали, что по мнению экспертов, монобольшинство Верховной Рады сможет использовать карантин в собственных целях, "под шумок" приняв резонансные законы, ведь из-за коронавируса в стены парламента смогут попадать лишь нардепы и их помощники.

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