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Дайджест COVID-19: обзор событий 31 марта

Портал "Комментарии" собрал главные события дня, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мире

сегодня, 21:48
Автор:

• Татьяна Веремеева

Дайджест COVID-19: обзор событий 31 марта

По состоянию на 31 марта в Украине зафиксировано 645  случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе – 17 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 10 человек в нашей стране выздоровели.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украину сегодня прибыл самолет из Китая, который доставил 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).


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Источник: https://comments.ua
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