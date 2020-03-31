Дайджест COVID-19: обзор событий 31 марта

По состоянию на 31 марта в Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе – 17 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 10 человек в нашей стране выздоровели.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украину сегодня прибыл самолет из Китая, который доставил 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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