Дайджест COVID-19: дистанция до 2022 года и овощной коллапс

В Гарвардском университете проанализировали несколько вариантов развития пандемии и пришли к выводу о социальной дистанции до 2022 года. Продавцы рынков под Херсоном реализуют продукцию вдоль трассы. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.

По состоянию на 15 апреля в Украине зарегистрировано 3764 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 108 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 143 человека в нашей стране выздоровели.

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