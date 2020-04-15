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Дайджест COVID-19: дистанция до 2022 года и овощной коллапс

Портал "Комментарии" собрал главные события среды, 15 апреля, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мире

сегодня, 23:26
Автор:

• Антон Корнилов

Дайджест COVID-19: дистанция до 2022 года и овощной коллапс

В Гарвардском университете проанализировали несколько вариантов развития пандемии и пришли к выводу о социальной дистанции до 2022 года. Продавцы рынков под Херсоном реализуют продукцию вдоль трассы. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.

По состоянию на 15 апреля в Украине зарегистрировано 3764 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 108 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 143 человека в нашей стране выздоровели. 


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Источник: https://comments.ua/
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