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Дайджест COVID-19: Кернес и Труханов не спешат и общепит в крутом пике

Портал "Комментарии" собрал главные события вторника, 21 апреля, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мире

сегодня, 20:44
Автор:

• Антон Корнилов

Дайджест COVID-19: Кернес и Труханов не спешат и общепит в крутом пике

По состоянию на утро вторника продуктовые рынки в Харькове и Одессе продолжают работать, а с начала карантина в Украине 62% кафе и ресторанов прекратили свою работу. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.

По состоянию на 21 апреля в Украине зарегистрировано 6125 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 161 летальный. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 367 человек в нашей стране выздоровели. 


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Источник: https://comments.ua/
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