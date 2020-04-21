Дайджест COVID-19: Кернес и Труханов не спешат и общепит в крутом пике

По состоянию на утро вторника продуктовые рынки в Харькове и Одессе продолжают работать, а с начала карантина в Украине 62% кафе и ресторанов прекратили свою работу. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.

По состоянию на 21 апреля в Украине зарегистрировано 6125 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 161 летальный. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 367 человек в нашей стране выздоровели.

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