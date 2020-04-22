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Дайджест COVID-19: "библейский" голод и собственное лекарство

Портал "Комментарии" собрал главные события среды, 22 апреля, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мире

сегодня, 19:52
Автор:

• Антон Корнилов

Дайджест COVID-19: "библейский" голод и собственное лекарство

ООН в своем докладе предупредила о возможности "библейского" голода из-за пандемии, а в Украине стартуют исследования отечественного препарата от коронавируса. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.

По состоянию на 22 апреля в Украине зарегистрировано 6592 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 174 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 424 человека в нашей стране выздоровели. 


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Источник: https://comments.ua/
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