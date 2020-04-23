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Дайджест COVID-19: ВНО могут перенести, а Борисполь терпит убытки

Портал "Комментарии" собрал главные события четверга, 23 апреля, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мире

сегодня, 20:53
Автор:

• Антон Корнилов

Дайджест COVID-19: ВНО могут перенести, а Борисполь терпит убытки

Даты проведения ВНО в этом году зависят от сроков окончания карантина, а в Борисполе оценили убытки от карантина в 380 млн грн в месяц. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.

По состоянию на 23 апреля в Украине зарегистрировано 7170 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 187 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 504 человека в нашей стране выздоровели. 


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Источник: https://comments.ua/
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