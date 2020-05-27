Названы самые зеленые европейские столицы: на каком месте в рейтинге оказался Киев

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В последние несколько дней соцсети разрывает новость о том, что в самом
центре Киева, на Крещатике вместо каштанов, которые являются символом города,
высадили можжевельник.
В "Киевзеленстрое" заявили, что туи не будут расти в центре столицы
постоянно. Там отмечают, что сейчас высаживать каштаны не целесообразно, так
как они нуждаются в постоянном поливе, а он, в свою очередь, не возможен без
капитальной реконструкции Крещатика. Обещают, что после того, как в следующем
году будет проведена реконструкция Крещатика, там высадят и каштаны.
А пока "Комментарии" собрали самые "зеленые" европейские столицы в одной
инфографике.
Напомним, после ограничений из-за карантина возобновил работу железнодорожный
вокзал в Киеве.
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