Отпуск-2020: названы предположительные даты открытия границ в разных странах

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Большинство людей во всем мире устали от ограничений, связанных с пандемией
коронавируса. Многих огорчает тот факт, что отпуск в этом году возможно
придется отложить. В то же время многие страны уже называют предварительные даты
открытия границ – в основном, это будет июнь июль.
Портал "Комментарии" собрал в одной инфографике все известные на
сегодняшний день даты открытия границ странами во всем мире.
Напомним, ранее "Комментарии" писали, что на государственных границах с Молдовой и Евросоюзом готовятся к
открытию 66
пунктов пропуска.
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