Отпуск-2020: названы предположительные даты открытия границ в разных странах

Большинство людей во всем мире устали от ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Многих огорчает тот факт, что отпуск в этом году возможно придется отложить. В то же время многие страны уже называют предварительные даты открытия границ – в основном, это будет июнь июль.



Портал "Комментарии" собрал в одной инфографике все известные на сегодняшний день даты открытия границ странами во всем мире.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что на государственных границах с Молдовой и Евросоюзом готовятся к открытию 66 пунктов пропуска.

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