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Кто в Украине платит реверсную дотацию для "бедных" регионов

сегодня, 18:23 204
Автор:

• Татьяна Веремеева

Кто в Украине платит реверсную дотацию для "бедных" регионов

Названы суммы дотаций, которые более "богатые" регионы выделяют "бедным" регионам в Украине, а также сколько дотаций получают регионы из госбюджета.

Ранее "Комментарии" писали, что одной из статей финансирования из государственного бюджета для государства остается поддержка конкретных отраслей экономики, которые имеют стратегическое значение для страны. Во всяком случае, так свою позицию объясняют чиновники. На деле же в условиях Украины это остается одним из механизмов перекачивания бюджетных средств в и так небедные карманы украинских олигархов.


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