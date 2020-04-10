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Дайджест COVID-19: феномен Николаевщины и уик-энд под замком

Портал "Комментарии" собрал главные события пятницы, 10 апреля, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мире

10 апреля 2020, 21:07
Автор:

• Антон Корнилов

Дайджест COVID-19: феномен Николаевщины и уик-энд под замком

Президент Владимир Зеленский попросил разобраться с тестированием в Николаевской области, где не выявлено ни одного случая заражения. Ранее регион посещал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, но не нашел никаких нарушений. Местные власти объясняют феномен заступничеством святых. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.

По состоянию на 10 апреля в Украине зарегистрировано 2204 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 69 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 61 человек в нашей стране выздоровел. 


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Источник: https://comments.ua/
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