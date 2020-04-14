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Дайджест COVID-19: смягчение карантина в Европе и пик эпидемии в США

Портал "Комментарии" собрал главные события дня, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мире во вторник, 14 апреля

сегодня, 21:46
Автор:

• Максим Иванов

Дайджест COVID-19: смягчение карантина в Европе и пик эпидемии в США

В ряде стран Западной Европы постепенно начинают смягчать карантинный режим, а тем временем в Украине Минздрав повторно запретил работу рынков. 

По состоянию на 14 апреля в Украине зарегистрировано 3372 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 98 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 119 человек в нашей стране выздоровели. 


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Источник: https://comments.ua
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