Дайджест COVID-19: смягчение карантина в Европе и пик эпидемии в США

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В ряде стран Западной Европы постепенно начинают смягчать карантинный режим, а тем временем в Украине Минздрав повторно запретил работу рынков.
По состоянию на 14 апреля в Украине зарегистрировано 3372 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 98 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 119 человек в нашей стране выздоровели.
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