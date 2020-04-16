Дайджест COVID-19: давка в Мариуполе и рост безработицы

В Мариуполе прошло торжественное открытие магазина, на которое пришли около 200 человек и устроили давку. А уровень безработицы в Украине сегодня составляет уже 13,7-15,4%. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.

По состоянию на 16 апреля в Украине зарегистрирован 4161 случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 116 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 186 человек в нашей стране выздоровели.

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