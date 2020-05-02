Сколько государственных выходных в году у жителей разных стран Европы

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В 2020 году жители Украины получили 12 дополнительных государственных
выходных связанных с разными праздниками. Портал "Комментарии" сравнил
количество дополнительных выходных в Украине и других странах Европы.
Отметим, что в нынешнем году украинцы отдыхают:
1 января — Новый год;
6 января — выходной перед Рождеством;
7 января — Рождество Христово;
8 марта — Международный женский день;
19 апреля – Пасха;
1 мая — День труда;
9 мая — День Победы;
7 июня – Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День Независимости Украины;
14 октября — День защитника Украины;
25 декабря — Рождество Христово;
В то же время, некоторые выходные переносятся на ближайший рабочий будний
день, если попадают на субботу или воскресенье:
8 марта – Международный женский день, выходным рекомендуется сделать и
понедельник — 9 марта;
19 апреля – Пасха, рекомендуется устроить выходной в понедельник — 20 апреля;
9 мая – День победы, выходной в понедельник — 11 мая;
7 июня – Троица, выходной в понедельник — 8 июня;
28 июня — День Конституции, выходной в понедельник — 29 июня.
Ранее "Комментарии" писали, что в
2020 году в мае у украинцев будет 19 рабочих и 12 выходных дней. При этом
дважды Украина будет отдыхать по 3 дня из-за майских праздников.
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