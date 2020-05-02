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Сколько государственных выходных в году у жителей разных стран Европы

Украина заняла золотую средину по количеству выходных среди европейских стран

сегодня, 17:46
Автор:

• Татьяна Веремеева

Сколько государственных выходных в году у жителей разных стран Европы

В 2020 году жители Украины получили 12 дополнительных государственных выходных связанных с разными праздниками. Портал "Комментарии" сравнил количество дополнительных выходных в Украине и других странах Европы.

Отметим, что в нынешнем году украинцы отдыхают:

1 января — Новый год;
6 января — выходной перед Рождеством;
7 января — Рождество Христово;
8 марта — Международный женский день;
19 апреля – Пасха;
1 мая — День труда;
9 мая — День Победы;
7 июня – Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День Независимости Украины;
14 октября — День защитника Украины;
25 декабря — Рождество Христово;

В то же время, некоторые выходные переносятся на ближайший рабочий будний день, если попадают на субботу или воскресенье:

8 марта – Международный женский день, выходным рекомендуется сделать и понедельник — 9 марта;
19 апреля – Пасха, рекомендуется устроить выходной в понедельник — 20 апреля;
9 мая – День победы, выходной в понедельник — 11 мая;
7 июня – Троица, выходной в понедельник — 8 июня;
28 июня — День Конституции, выходной в понедельник — 29 июня.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2020 году в мае у украинцев будет 19 рабочих и 12 выходных дней. При этом дважды Украина будет отдыхать по 3 дня из-за майских праздников.


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Источник: https://comments.ua
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