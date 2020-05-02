Сколько государственных выходных в году у жителей разных стран Европы

В 2020 году жители Украины получили 12 дополнительных государственных выходных связанных с разными праздниками. Портал "Комментарии" сравнил количество дополнительных выходных в Украине и других странах Европы.



Отметим, что в нынешнем году украинцы отдыхают:

1 января — Новый год;

6 января — выходной перед Рождеством;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

19 апреля – Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День Победы;

7 июня – Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — Рождество Христово;

В то же время, некоторые выходные переносятся на ближайший рабочий будний день, если попадают на субботу или воскресенье:

8 марта – Международный женский день, выходным рекомендуется сделать и понедельник — 9 марта;

19 апреля – Пасха, рекомендуется устроить выходной в понедельник — 20 апреля;

9 мая – День победы, выходной в понедельник — 11 мая;

7 июня – Троица, выходной в понедельник — 8 июня;

28 июня — День Конституции, выходной в понедельник — 29 июня.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2020 году в мае у украинцев будет 19 рабочих и 12 выходных дней. При этом дважды Украина будет отдыхать по 3 дня из-за майских праздников.

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