Сбитый "Боинг" и запущенный "Турецкий поток": главные события уходящей недели

Авиакатастрофа самолета "МАУ": от крушения до признания

Безусловно, самым главным и одновременно печальным событием первых дней 2020 года стало крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев". 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже стало известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

Власти Ирана сначала официально опровергли причастность к крушению самолета, но в итоге 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.

США vs Иран

Важно понимать, что прямой причиной атаки на украинский самолет стало противостояние США и Ирана. В ночь на 8 января Иран совершил ракетный обстрел военных баз США в Ираке. В правительстве Ирана данную атаку назвали "мерой самообороны" и заявили, что нанесли удар по базе, с которой осуществлялись атаки по их гражданам.

Ситуация накалилась до предела и многочисленные эксперты и СМИ начали всерьез обсуждать вероятность полномасштабного вооруженного конфликта и даже новой мировой войны.

Во время обращения к нации Дональд Трамп заявил о введении санкций против Ирана. Также американский президент заявил, что Ирану никогда не позволят иметь ядерное оружие.





Запуск "Турецкого потока"

8 января, в Стамбуле в конгресс-центре "Халидж" прошла торжественная церемония запуска магистрального газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию и южную Европу.

В церемонии приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, России Владимир Путин, Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Во время видеосвязи с компрессорной станцией "Русская" в Анапе и приемным терминалом в Кыйыкее в Турции состоялось символическое открытие газовых вентилей.

Владимир Путин во время своего выступления заявил об укреплении сотрудничества между Россией и Турцией несмотря на попытки противодействия этому.

"В регионе, где расположена Турция, предпринимаются попытки усилить напряженность в противовес усилиям Турции и России", - сказал российский лидер.

Эрдоган, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие с Россией и призвал не втягивать регион в новый конфликт.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, запуск "Турецкого потока" превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит существующие транзитные риски.

Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в 2020 году составит около 15 млрд куб. м.





Австралия в огне

Австралия страдает от сильнейших пожаров. Огонь, по подсчетам экспертов, охватил от 8 до 10 млн гектаров земли. Несколько десятков человек погибли, но это далеко не все беды, которые принесли пожары. Целые регионы остались без электричества, дым затянул полконтинента.

Кроме того, в результате лесных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных. Такую информацию обнародовал эколог из Сиднейского университета Крис Дикман. По его словам, ранее обнародованная цифра в 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и в данный момент эта информация не соответствует действительности, потому, что уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе.

В список погибших животных не были включены летучие мыши, беспозвоночные и лягушки, и с учетом вышеперечисленных категорий, она (цифра погибших – ред.) превышает один миллиард

Полиция Австралии подозревает 183 человека в умышленных поджогах, которые привели к масштабным пожарам, гибели людей и животных.





Гривня "подустала"

Курс гривни, которая в последние несколько месяцев медленно, но уверенно укреплялась, в начале 2020 года начал слабеть. Так, согласно курсу, установленному Национальным банком Украины на 9 января, доллар подорожал на 16 копеек (до 23,83 грн), евро - на 10 копеек (до 26,49 грн.), лишь российский рубль не изменился в цене (0,381 грн.).

Портал "Комментарии" детально изучил ситуацию с гривной и поинтересовался мнением экспертов на этот счет. Так, Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко называет ослабление гривни сезонным фактором.

А кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин напоминает, что рекордное укрепление гривни в прошлом году связывали, прежде всего, с "пирамидой" облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Сам валютный рынок Украины, по мнению эксперта, является абсолютно управляемым и конъюнктурным.





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