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Расходы на содержание парламента: куда уходит больше всего денег

Больше всего выросли расходы на выплату зарплат нардепам

сегодня, 18:20
Автор:

• Татьяна Веремеева

Стало известно, сколько денег из бюджета выделили на зарплаты депутатов, оплату их жилья, компенсацию проезда и телефонных разговоров в 2020 году.

Источник: https://comments.ua
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