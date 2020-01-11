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Самые резонансные крушения украинских самолетов в одной картинке

Авиакатастрофа в Иране стала первой за время существование «МАУ» и крупнейшей за всю новейшую историю Украины, но, к сожалению, далеко не первой

сегодня, 14:10
Автор:

• Татьяна Веремеева

К сожалению, авиакатастрофа самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", которая произошла в Иране 8 января, далеко не первое падение самолета, принадлежащего отечественным авиакомпаниям. "Комментарии" отобрали наиболее резонансные из них.

Как  сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.  Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.  

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению самолета “МАУ”, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Иран предоставил украинской стороне фото и видео материалы крушения самолета "МАУ".


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Источник: https://comments.ua
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