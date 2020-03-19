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Стало известно, сколько спирта производит и продает Укрспирт

В последние пять лет производство спирта в Украине значительно сократилось

сегодня, 19:27
Автор:

• Татьяна Веремеева

Стало известно, сколько спирта производит и продает Укрспирт

В Украине работает 41 завод, которые принадлежат ГП "Укрспирт". Отрасль хотят демонополизировать и отдать предприятия под приватизацию. В нынешнем году Фонду государственного имущества Украины передадут первые 36 государственных предприятий "Укрспирт". В перечень таких компаний войдут:

- до 15 мая те госпредприятия, в которых все имущество зарегистрировано, или частично зарегистрировано;
- до 16 июня – еще 5 госпредприятий, которые остались;
- до 1 июля – предприятия Концерна "Укрспирт".

Ранее "Комментарии" писали, что в 2019 году чистая прибыль государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" увеличилась на 86%.


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