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Президентский термометр: плюсы и минусы Зеленского у руля страны

ТОП-5 главных достижений и провалов президента Владимира Зеленского по версии журналистов "Комментариев"

сегодня, 18:50
Автор:

• Максим Иванов

Президентский термометр: плюсы и минусы Зеленского у руля страны

Ровно год назад, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов, на которых Владимир Зеленский одержал сокрушительную победу над тогдашним главой государства Петром Порошенко. Экс-шоумен набрал 73,2% голосов избирателей. 

В годовщину победы Зеленского на выборах портал "Комментарии" решил выделить главные достижения и провалы президента, за которые, по мнению нашей редакции, именно он непосредственно должен нести ответственность.

Предлагаем вам также поучаствовать в опросе на нашем телеграм-канале и дать свою оценку президентству Владимира Зеленского.

>Ранее мы сообщали, что рейтинг украинского президента Владимира Зеленского постепенно снижается. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 7 по 11 апреля провел Киевский международный институт социологии. Так, к Зеленскому положительно относятся 44% опрошенных, тогда как в марте таких было чуть больше - 46%. Нейтральное отношение высказали 31% (в марте – 33%), а отрицательное – 25% (в марте – 21%).


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Источник: https://comments.ua/
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