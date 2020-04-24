Дайджест COVID-19: трудовой десант в Финляндию и телеграм-контроль

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По просьбе местных фермеров в Финляндию отправились 200 заробитчан из Украины. А столичные власти разработали Telegram-бот для проверки жителей на самоизоляцию. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.
По состоянию на 24 апреля в Украине зарегистрировано 7647 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 193 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 601 человек в нашей стране выздоровел.
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