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Дайджест COVID-19: трудовой десант в Финляндию и телеграм-контроль

Портал "Комментарии" собрал главные события пятницы, 24 апреля, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мире

сегодня, 20:17
Автор:

• Антон Корнилов

Дайджест COVID-19: трудовой десант в Финляндию и телеграм-контроль

По просьбе местных фермеров в Финляндию отправились 200 заробитчан из Украины. А столичные власти разработали Telegram-бот для проверки жителей на самоизоляцию. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.

По состоянию на 24 апреля в Украине зарегистрировано 7647 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 193 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 601 человек в нашей стране выздоровел. 


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Источник: https://comments.ua/
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