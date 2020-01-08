Международные итоги 2019 года в одной картинке

В 2019 году внимание всего мира было приковано к торговой войне США и Китая, к многострадальному выходу Великобритании из состава Евросоюза и разборкам больших геополитических игроков в маленькой Венесуэле. Многие из этих событий в той или иной степени влияли на политику широкого круга государств со всего мира, в том числе Украины
сегодня, 16:00
Автор:
• Максим Иванов
Важнейшие события международной политики в 2019 году по версии издания "Комментарии".
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