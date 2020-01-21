Названы места, где предпочитают отдыхать украинские президенты

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Президенты Украины за годы независимости нашей страны
становятся все более требовательными к своему отпуску. Если Леонид Кравчук довольствовался
отдыхом в Конча-Заспе, то Петр Порошенко в 2019 году отдыхал с семьей на
Мальдивах, а действующий президент Владимир Зеленский отправился в путешествие
в самый дорогой отель Омана, правда, заявляет, что за своей счет.
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