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Названы места, где предпочитают отдыхать украинские президенты

Президенты Украины выбирают все более дорогой отдых

21 января 2020, 18:58
Автор:

• Татьяна Веремеева

Президенты Украины за годы независимости нашей страны становятся все более требовательными к своему отпуску. Если Леонид Кравчук довольствовался отдыхом в Конча-Заспе, то Петр Порошенко в 2019 году отдыхал с семьей на Мальдивах, а действующий президент Владимир Зеленский отправился в путешествие в самый дорогой отель Омана, правда, заявляет, что за своей счет.


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Источник: https://comments.ua
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