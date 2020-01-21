Названы места, где предпочитают отдыхать украинские президенты

Президенты Украины за годы независимости нашей страны становятся все более требовательными к своему отпуску. Если Леонид Кравчук довольствовался отдыхом в Конча-Заспе, то Петр Порошенко в 2019 году отдыхал с семьей на Мальдивах, а действующий президент Владимир Зеленский отправился в путешествие в самый дорогой отель Омана, правда, заявляет, что за своей счет.

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