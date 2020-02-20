Названы причины из-за которых смартфон быстро разряжается

В последние годы смартфоны стали неотъемлимой частью нашей жизни. В то же время для многих очень актуальной стала проблема быстрой разрядки смартфона. Но наверняка многие не задумываются, что причиной тому могут быть установленные в телефоне приложения.

Ранее "Комментарии" писали, что пользователи облачного игрового потокового сервиса Google Stadia, у которых нет смартфонов Pixel, скоро смогут транслировать свои игры на большем количестве устройств. Команда Stadia объявила, что она поддерживает приложение для 19 новых смартфонов, начиная от серии S8 / Note8 вплоть до серии S20 от Samsung, а также телефонов Asus GOG и Razer.

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