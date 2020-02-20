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Названы причины из-за которых смартфон быстро разряжается

На скорость зарядки и разрядки батареи смартфонов влияют несколько причин

сегодня, 12:50 654
Автор:

• Татьяна Веремеева

Названы причины из-за которых смартфон быстро разряжается

В последние годы смартфоны стали неотъемлимой частью нашей жизни. В то же время для многих очень актуальной стала проблема быстрой разрядки смартфона. Но наверняка многие не задумываются, что причиной тому могут быть установленные в телефоне приложения.

Ранее "Комментарии" писали, что пользователи облачного игрового потокового сервиса Google Stadia, у которых нет смартфонов Pixel, скоро смогут транслировать свои игры на большем количестве устройств. Команда Stadia объявила, что она поддерживает приложение для 19 новых смартфонов, начиная от серии S8 / Note8 вплоть до серии S20 от Samsung, а также телефонов Asus GOG и Razer.


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Источник: https://comments.ua
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