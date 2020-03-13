Стало известно, какие известные люди заразились коронавирусом

Ежедневно появляются новости о заражении коронавирусной инфекцией жителей той или иной страны. Не обходит стороной "китайская" лихоманка и известных личностей – голливудских звезд, популярных спортсменов и деятелей политики. К сожалению, есть и несколько летальных случаев. "Комментарии" собрали информацию о всех публичных людях, пострадавших от коронавирусной пандемии.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что США закрыли свои границы для тех, кто приезжает из Европы. Таким образом хотят остановить распространение коронавируса Covid-19. Исключение сделали лишь для Великобритании. Запрет на въезд будет действовать, по меньшей мере, в течении 30-ти дней. При этом, американских граждан, прилетающих из Европы, пускать в страну будут. Однако только после прохождения теста на коронавирус.

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