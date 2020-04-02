Дайджест COVID-19: обзор событий 1 апреля

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По состоянию на 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе – 20 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 13 человек в нашей стране выздоровели.
Ранее "Комментарии" писали, что по состоянию на 2 апреля 2020 года в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 уже умерли 20 человек, 85% из них – это люди старше 50 лет. Отмечается, что у многих людей, которые умерли, были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких.
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