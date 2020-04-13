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Дайджест COVID-19: Пасха в новом формате и Кличко лучше всех

Портал "Комментарии" собрал главные события понедельника, 13 апреля, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мире

сегодня, 21:15
Автор:

• Антон Корнилов

Дайджест COVID-19: Пасха в новом формате и Кличко лучше всех

В прошедшее Вербное воскресенье храмы посетили около 126 тысяч украинцев (год назад — 3 миллиона). Согласно недавнему социальному опросу группы "Рейтинг", больше всего жители Киева одобряют действия градоначальника Виталия Кличко. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.

По состоянию на 13 апреля в Украине зарегистрировано 3102 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 93 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 97 человек в нашей стране выздоровели. 


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Источник: https://comments.ua/
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