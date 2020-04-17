Дайджест COVID-19: вспышка в Почаевской лавре и автопасха в Одессе

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МОЗ подозревает крупную вспышку коронавируса в Почаевской лавре, а одесские пятидесятники зовут прихожан отметить пасхальный вечер на парковке у своего молитвенного дома. Об этом и других событиях — в нашем традиционном обзоре.
По состоянию на 17 апреля в Украине зарегистрирован 4662 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 125 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 246 человек в нашей стране выздоровели.
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